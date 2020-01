Juventus-Parma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (19 gennaio) (Di domenica 19 gennaio 2020) oggi domenica 19 gennaio si gioca Juventus-Parma, match valido per la ventesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Alle ore 20.45 il fischio d’inizio all’Allianz Stadium di Torino, il posticipo di questo turno di campionato si preannuncia particolarmente interessante e assolutamente da non perdere: i bianconeri scenderanno in campo sapendo il risultato dell’Inter che nel pomeriggio avrà sfidato il Lecce e andranno a caccia della vittoria per confermare il primo posto in classifica mentre i ducali proveranno il colpaccio in trasferta per continuare a inseguire il sogno Europa League. I Campioni d’Italia partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare attenti a non sottovalutare la compagine emiliana che può sicuramente creare diversi grattacapi ai padroni di casa: gli uomini di Maurizio Sarri hanno travolto l’Udinese in settimana e si sono ... Leggi la notizia su oasport

socios : Bianconeri! Come saprete, Socios è molto più che una piattaforma di votazioni. Se avete 10 o più Fan Token della… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo ha superato la sinusite: disponibile per Juve-Parma ?? - forumJuventus : 2?? Giorni a #JuveParma ?? CR7 è tornato ad allenarsi coi compagni ?? -