Giorgetti: “Si faccia processo a Salvini, stop a tormentone” (Di domenica 19 gennaio 2020) Il numero 2 della Lega Giancarlo Giorgetti, ospite della trasmissione ‘Otto e Mezzo’, sulle elezioni regionali dice: “se in Calabria vince il Centrodestra non interessa a nessuno”. Giancarlo Giorgetti, fedelissimo (o quasi) di Matteo Salvini, non ne può più del clamore mediatico e politico di questi giorni. Il tema: Salvini e il processo sul caso … L'articolo Giorgetti: “Si faccia processo a Salvini, stop a tormentone” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

