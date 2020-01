Domenica In: ospiti Joe Bastianich e Katia Ricciarelli, oggi su Rai1 (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 19 gennaio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Joe Bastianich e Katia Ricciarelli. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone, fresca di ospitata negli studi di C'è posta per te, per una puntata in cui si parlerà di Sanremo 2020, delle canzoni in gara ma anche delle polemiche di questi giorni che hanno investito il conduttore Amadeus. La 19a puntata di Domenica In, in onda oggi 19 gennaio, si aprirà con un'ampia intervista alla soprano e attrice Katia Ricciarelli, che quest'anno festeggia 50 anni di carriera. Teo Teocoli interverrà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi. L'attrice Veronica Pivetti si racconterà in un'intervista parlando ... Leggi la notizia su movieplayer

