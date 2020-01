C’é Posta Per Te, Seconda Puntata: I Regali Di Can Yaman! (Di domenica 19 gennaio 2020) C’è Posta per te, Seconda Puntata: tante le storie emozionanti raccontate da Maria De Filippi durante la serata. Tanti i colpi di scena e molto apprezzate le sorprese. Ospiti speciali: l’attore Can Yaman che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico e Mara Venier che ha aperto il suo cuore! C’è Posta per te, Seconda Puntata: le urla del pubblico per Can Yaman sovrastano quelle di Maria De Filippi! L’attore conquista con bellezza e tanta simpatia L’ospite più atteso della Seconda Puntata di C’è Posta per te è stato senza dubbio Can Yaman, l’attore turco diventato noto in Italia soprattutto per la soap andata in onda in estate su Canale 5 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Maria De Filippi non ha fatto in tempo nemmeno ad annunciare il suo nome che il pubblico presente nello studio di C’è Posta per te è andato in tilt iniziando ad urlare per la felicità di vedere dal vivo Can Yaman. ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

