Caso Gregoretti, Mattia Santori: «Voterei tutta la vita per il processo a Salvini»

«Sì al processo» per Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. È questa la posizione del volto delle Sardine Mattia Santori che, interpellato sul tema, precisa comunque di aver rilasciato questa dichiarazione «a titolo personale». Santori ha parlato a margine della manifestazione in corso a Bologna per la chiusura della campagna elettorale delle regionali in Emilia Romagna. «Noi da ottimi spettatori – ha aggiunto – amiamo osservare quanto avviene in Parlamento. Se fosse per me, personalmente, Voterei tutta la vita di andare a vedere cosa è successo nel Caso Gregoretti, per andare a vedere se è normale che delle persone rimangano in mare così tanto tempo su una nave italiana». L'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sarà votata domani 20 gennaio alla Giunta per le immunità del Senato.

