Calciomercato Juventus, addio Emre Can: conferme dall’Inghilterra (Di domenica 19 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Novità non di poco conto arrivano dalla Premier League. In cerca di spazio per non perdere il treno che porta all’Europeo, Emre Can nelle ultime ore del Calciomercato di gennaio potrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco è stato accostato anche al Milan, ma starebbe prendendo quota la pista Everton su input del tecnico Carlo Ancelotti che sta cercando un centrocampista di spessore internazionale. Calciomercato Juventus, Emre Can all’Everton? Arrivano conferme dall’Inghilterra dove il ‘Daily Mirror’ parla di un assalto imminente da parte dell’Everton. Toffees che sarebbero pronti ad accontentare le richieste dei bianconeri. Ovvero mettendo sul piatto circa 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore arrivato a Torino a parametro zero. Leggi anche: Juventus Parma probabili formazioni, torna il tridente ... Leggi la notizia su juvedipendenza

