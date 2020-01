Benedetta Bosi: “Non c’è mai stata una storia con Flavio Briatore, solo un bacio a stampo” (Di domenica 19 gennaio 2020) A Domenica Live parla finalmente la modella e studentessa toscana residente a Milano, paparazzata qualche mese fa con Briatore a Malindi. I giornali la descrissero come la nuova fidanzata del magnate, che l'avrebbe poi lasciata con un sms. La versione di Benedetta Bosi, però, è decisamente diversa. Leggi la notizia su fanpage

delca_it : Ospite di Barbara D'Urso, Benedetta Bosi, la bellissima ventenne indicata da più parti come la nuova fiamma del qua… - Sanna79Angela : RT @xxlongwayluke: “Non c’è mai stato niente tra di noi” benedetta bosi, 20 anni, che è andata in vacanza con un uomo 49 anni più vecchio d… - xxlongwayluke : “Non c’è mai stato niente tra di noi” benedetta bosi, 20 anni, che è andata in vacanza con un uomo 49 anni più vecc… -