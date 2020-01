Basilicata, scontri tra tifosi del Melfi e del Vultur Rionero in un’area di servizio: un morto (Di domenica 19 gennaio 2020) Una persona è morta e almeno un’altra è rimasta ferita negli scontri tra tifoserie della Vultur Rionero e il Melfi, squadre che militano in Eccellenza lucana. Tutto è avvenuto in un’area di servizio a Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza. I due gruppi si sono ritrovati a contatto attorno all’ora di pranzo e una delle persone coinvolte, un tifoso 33enne del Vultur, è stata investita ed è morta. La Polizia, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118, sta indagando per stabilire le circostanze che hanno che hanno portato all’incidente e alla morte del tifoso, probabilmente frutto della rivalità tra le due tifoserie. All’arrivo dei tifosi del Melfi è avvenuto l’investimento, non si sa ancora se accidentale o voluto. La Polizia sta indagando per chiarire se tra le due tifoserie vi siano stati scontri già prima. Una delle persone ferite è stata ricoverata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

