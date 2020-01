VIDEO Lazio-Sampdoria 5-1, Highlights, gol e sintesi: spettacolare tripletta di Ciro Immobile (Di sabato 18 gennaio 2020) La Lazio ha sconfitto la Sampdoria per 5-1 nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, i biancocelesti hanno dominato la partita allo Stadio Olimpico di Roma e rafforzano il terzo posto ad appena tre punti di distacco dalla capolista Juventus (a parità di partite giocate). Tutto molto facile per i ragazzi di Simone Caicedo trascinati da uno strepitoso Ciro Immobile, autore di una magnifica tripletta (due gol su rigore) e dai sigilli di Caicedo e Bastos. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Lazio-Sampdoria 5-1. VIDEO Highlights GOL Lazio-Sampdoria 5-1: GOL CAICEDO (1-0): Felipe Caicedo marca para la Lazio en la Liga Italiana. pic.twitter.com/jrYpJYJx7J — Radio Ciudad 101.7FM (@RadioCiudad1017) January 18, 2020 PRIMO GOL IMMOBILE (2-0): 2° Gol da Lazio marcado por Immobile de pênalti. pic.twitter.com/Jq4GQr7aWS — Futebollif’ Gols ... Leggi la notizia su oasport

