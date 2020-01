Sanremo 2020, Salmo smentisce la sua partecipazione (Di sabato 18 gennaio 2020) Su Instagram il rapper Salmo ha smentito la sua partecipazione come ospite a Sanremo 2020, spiegando i motivi del suo disagio sul palco della storica kermesse musicale. Sanremo 2020, Salmo: “Non me la sento” Tra i prossimi ospiti illustri di Sanremo 2020 sicuramente non ci sarà Salmo. Il rapper sardo era nella lista degli ospiti della prima serata della kermesse, ma nelle sue storie di Instagram Salmo ha smentito la sua partecipazione: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come superospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio“. Meglio San Siro Sempre nelle sue storie di Instagram, il rapper ha voluto approfittare della sua visibilità mediatica per invitare i suoi fan a sentirlo in concerto il prossimo giugno a Milano: “Vi ringrazio ancora di ... Leggi la notizia su notizie

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -