Sanremo 2020, guida al Festival di Amadeus: ospiti, conduttrici e scaletta sera per sera (e Salmo declina) (Di sabato 18 gennaio 2020) UPDATE 18 gennaio 2020: Salmo declina l'invito di Amadeus per la prima serata di Sanremo 2020. In una Instagram Story ringrazia il direttore artistico, ma fa sapere che non sarà all'Ariston: "Non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro". Già ieri Amadeus, a margine del pre-ascolto dei 24 brani in gara al Festival, aveva accennato alla possibilità che Salmo non fosse tra gli ospiti della prima serata del Festival.Sanremo 2020, guida al Festival di Amadeus: ospiti, conduttrici e scaletta sera per sera (e Salmo declina) pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2020 13:40. Leggi la notizia su blogo

