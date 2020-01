Posti di lavoro persi e caos accoglienza: perché cambiare i decreti sicurezza non è così semplice (Di sabato 18 gennaio 2020) Con la perdita stimata di 15 mila profili qualificati alla scadenza dei bandi e senza un numero sufficiente di strutture fisiche idonee ad accogliere il 2020 si profila come un anno a rischio emergenza sovraffollamento causata da un mix di minor personale, minori strutture adeguate e minori finanziamenti. È solo una delle conseguenze dei decreti sicurezza che portano la firma di Matteo Salvini. Leggi la notizia su fanpage

