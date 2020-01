Nasce Pep Guardiola, l’inventore del tiki-taka – 18 gennaio 1971 – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 18 gennaio 1971 Nasce Pep Guardiola, bandiera del Barcellona da giocatore e allenatore rivoluzionario inventore del tiki-taka Pep Guardiola è una di quelle figure che hanno rivoluzionato il mondo del calcio. Certamente da giocatore, ma anche e soprattutto da allenatore, dove con la sua filosofia del possesso palla, meglio nota come tiki-taka, ha scritto pagine di storia calcistica indelebili. Nato a Santpedor il 18 gennaio 1971, Guardiola ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore militando nelle fila del Barcellona. Dopo la trafila con le giovanili tra il 1984 e il 1990, viene fatto esordire da Johan Cruijff e utilizzato in prima squadra come centrocampista centrale. Da calciatore Con i blaugrana conquisterà la prima storica Coppa dei Campioni nella finale contro la Sampdoria di Vialli e Mancini, più diversi titoli nazionali – 6 Liga, ... Leggi la notizia su calcionews24

pep_iaria : @SempreLibero2 @roberta_fasani @matteosalvinimi Da quando combattere l'odio è lotta politica? Il movimento nasce in… -