Mafia a Foggia, Lamorgese: "Ora una task force della Dia" (Di sabato 18 gennaio 2020) Una “task force” della Dia, la Direzione investigativa antiMafia, a Foggia per “restituire fiducia ai cittadini”. È quanto ha annunciato in un'intervista a La Stampa la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, all’indomani della relazione semestrale al Parlamento della Dia in cui veniva evidenziato un “contesto ambientale omertoso e violento”, dovuto al legame dei gruppi criminali con il territorio, ai rapporti familistici dei clan e alla “massiccia presenza di armi ed esplosivi”. Lamorgese ha spiegato che lo Stato “farà la sua parte” nella lotta alla criminalità organizzata locale: il prossimo 15 febbraio sarà inaugurata una sezione operativa della Dia in città, con “una ventina di investigatori”, e nel frattempo è stato concordato dal Viminale con il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, di inviare sul territorio nell’immediato “consistenti rinforzi per accompagnare questa ... Leggi la notizia su tg24.sky

