Lutto per Celine Dion, si spegne la madre Theresa a 92 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Grave Lutto per Celine Dion, che perde la madre Theresa a 92 anni. La donna contribuì a lanciare la carriera della figlia. Grave Lutto per Celine Dion, la nota popstar famosa per bellissima colonna sonora del Titanic, non sta passando ore entusiasmanti Infatti nella notte è venuta a mancare la madre Theresa, spentasi a ben … L'articolo Lutto per Celine Dion, si spegne la madre Theresa a 92 anni proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

