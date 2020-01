Libia, tribù pro Haftar chiudono i pozzi petroliferi. Onu: «Conseguenze devastanti per il popolo libico» (Di sabato 18 gennaio 2020) La missione delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano esprime «profonda preoccupazione per gli attuali sforzi per interrompere o compromettere la produzione di petrolio» in Libia. «Questa mossa avrebbe Conseguenze devastanti prima di tutto per il popolo libico che dipende dal libero flusso di petrolio – si legge in un comunicato dell’Unsmil – e avrebbe effetti terribili per la situazione economica e finanziaria già deteriorata del Paese». L’Unsmil reitera «l’importanza di preservare l’integrità e la neutralità della National Oil Corporation». La mossa delle tribù dell’Est Cresce la tensione in Libia alla vigilia della conferenza di Berlino prevista per il 19 gennaio. Al Haliq Al Zawi, leader della tribù Zouaiya, ha annunciato l’intenzione di voler chiudere i porti e campi petroliferi dell’est del Paese che costituiscono ... Leggi la notizia su open.online

Libia - tribù pro-Haftar avvertono Erdogan. Chiusi i pozzi di petrolio : «Via i mercenari siriani o azzeriamo la produzione» : Cresce la tensione in Libia alla vigilia della conferenza di Berlino prevista per il 19 gennaio. Al Haliq Al Zawi, leader della tribù Zouaiya, ha annunciato l’intenzione di voler chiudere i porti e campi petroliferi dell’est del Paese che costituiscono circa la metà della produzione totale di petrolio libico. Il capo tribale ha dichiarato che è già stato chiuso il giacimento di Al Sarir e bloccato il porto petrolifero di Zueitina, ...

Dall’Italia contributo decisivo per risolvere la crisi in Libia . Conte : “Serve una soluzione politica sotto l’egida dell’Onu. Ci batteremo con l’Ue affinché si apra un confronto interno” : “L’Italia è concentrata perché la crisi libica sia concentrata verso una soluzione politica . C’è il forte impegno congiunto all’interno dell’Ue per promuovere una sostenibile soluzione politica sotto l’egida della Nazioni Unite. Una soluzione che potremo cercare di percorrere già dalla Conferenza di Berlino”. E’ quanto ha detto, parlando della crisi libica, il premier Giuseppe Conte , incontrando il ...

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia. La sentenza riguarda 14 eritrei bloccati a luglio dalla Marina : Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia. Il giudice, applicando l’articolo 10 della Costituzione Italiana, a seguito di un’azione promossa da Amnesty International Italia con il supporto di Asgi e curata da un collegio di difensori, ha accertato il diritto di entrare sul territorio dello stato allo scopo di presentare domanda di riconoscimento della protezione ...

