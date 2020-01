Libia, Haftar chiude i terminal e blocca export del petrolio. L’Onu: “Conseguenze devastanti” (Di sabato 18 gennaio 2020) Libia, Haftar chiude i terminal e blocca export del petrolio. L’Onu: “Conseguenze devastanti” La Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc) ha disposto la chiusura terminal petroliferi del golfo della Sirte dopo che il generale Khalifa Haftar ha dato istruzioni per il blocco dell’export di petrolio da cinque porti in Libia, tra cui Sidra e Ras Lanuf, i due maggiori terminal petroliferi libici. La notizia arriva alla vigilia della conferenza di Berlino, dove i leader internazionali si incontreranno per trovare una soluzione alla crisi libica. Ad annunciare la chiusura è la stessa Noc, in un post sulla sua pagina Facebook, in cui dichiara lo stato di “forza maggiore” dopo i blocchi Lna (il sedicente Esercito nazionale della Libia di cui Khalifa Haftar è comandante generale, ndr) dell’export di petrolio dai porti di Brega, Ras Lanuf, Hariga, ... Leggi la notizia su tpi

DavidSassoli : La partecipazione del presidente al-Sarraj e del generale Haftar alla conferenza di Berlino sulla Libia è un succes… - Agenzia_Italia : Le milizie di #Haftar hanno chiuso alcuni porti petroliferi in Libia - fattoquotidiano : Libia, Haftar ferma l’export del petrolio alla vigilia della Conferenza di Berlino. L’Onu: “Ci saranno conseguenze… -