Il tweet di un poliziotto sulle sardine ha scatenato un putiferio. Ma potrebbe essere un falso (Di sabato 18 gennaio 2020) "Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali, tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici". E' il testo di un tweet dall'account Claudio8013, corredato dalla foto di un uomo con un distintivo al collo e la pistola in mano, che sembra un poliziotto anche se altri particolari (a partire da un computer che compare nell'immagine di un modello decisamente obsoleto) farebbero pensare a un fake. Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici pic.twitter.com/5YoEwTsd0L — claudio8013 (@Cllaudio80) January 16, 2020 In ogni caso Nicola Fratoianni di Leu ha denunciato l'accaduto, ... Leggi la notizia su agi

