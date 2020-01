Il caso Gregoretti diventa il caso Casellati (Di sabato 18 gennaio 2020) Scoppia il caso Casellati: la presidente del Senato al centro delle polemiche e degli attacchi della forze di maggioranza. Il caso della Gregoretti su Matteo Salvini si è trasformato nel caso Casellati, dopo che la presidente del Senato, con il suo voto , ha consegnato la vittoria alle opposizioni sulla data del voto in Giunta. Si procederà quindi lunedì 20 gennaio, con la maggioranza di di governo che sarà costretta ad esprimersi sul leader della Lega. O comunque, se anche dovesse mettere in atto il grande bluff, sarebbe costretta a prendere una posizione comunque scomoda a pochi giorni dal voto cruciale in Emilia Romagna e in Calabria, dove la consultazione pesa meno e la vittoria sembra saldamente nelle mani del Centrodestra. Senato Il caso Gregoretti diventa il caso Casellati Il voto della Casellati a favore delle opposizioni decide di fatto la partita in favore ... Leggi la notizia su newsmondo

