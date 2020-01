Harry e Meghan non saranno più "Altezze Reali" (Di sabato 18 gennaio 2020) Il "divorzio" si è celebrato. Con una nota Buckingham Palace ha spiegato che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non useranno più i loro titoli di 'Altezza Reale', non riceveranno più alcun fondo pubblico e rimborseranno ai contribuenti i 2,4 milioni di sterline che sono stati spesi per ristrutturare la residenza del Berkshire, Frogmore House, che resterà la loro abitazione nel Regno Unito. Questo è il risultato del negoziato che si era aperto giorni fa su richiesta proprio del duca e della duchessa di Sussex. Nel comunicato di Buckingham Palace è stato specificato che "questo nuovo status entrerà in vigore dalla primavera del 2020"Questo il comunicato per intero:"Il Duca e la Duchessa del Sussex sono grati a Sua Maestà e alla famiglia reale per il loro costante supporto mentre si imbarcano nel prossimo capitolo della loro vita. Come concordato in questo nuovo accordo, ... Leggi la notizia su blogo

