Ha un incidente d’auto e rimane paralizzato. Il suo cane gli salva la vita. (Di sabato 18 gennaio 2020) Joshep Phillips-Garcia è un ragazzo di sedici anni, che vive nella comunità di Kanaka Bar, nella British Columbia. Era un giorno come un’altro, quando si trovava per una strada di montagna ed ha avuto un incidente. In macchina con lui c’erano sua zia e i suoi cugini, che hanno perso la vita sul colpo. L’unico ad essere rimasto vivo, oltre al sedicenne, era il suo cane Sako. Erano caduti in un precipizio e Joshep aveva il femore e l’osso colletto rotti, che non gli permettevano di muoversi. Aveva perso i sensi ed era rimasto sdraiato a terra, con le ferite sanguinanti. Quando il cane ha realizzato la situazione, ha capito di dover rimanere accanto al suo amato umano e di cercare di scaldarlo con il proprio corpo, perché altrimenti sarebbe morto di freddo. Per i successivi 2 ... Leggi la notizia su bigodino

