Gregoretti, Zingaretti: “Casellati doveva garantire equidistanza: non l’ha fatto”. E attacca: “Salvini chiacchiera, noi cambiamo le cose” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Finalmente è una realtà, grazie al governo ci sono meno tasse e stipendi più alti. La differenza è questa: Salvini chiacchiera noi lavoriamo per cambiare le cose”, così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di un incontro con i cittadini a Imola in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. E sul processo all’ex ministro dell’Interno per il caso della nave Gregoretti, il cui voto in Giunta è fissato per lunedì 20, aggiunge: “Il problema del voto è evidente: la presidente del Senato doveva garantire un’equidistanza, e non l’ha fatto”. L'articolo Gregoretti, Zingaretti: “Casellati doveva garantire equidistanza: non l’ha fatto”. E attacca: “Salvini chiacchiera, noi cambiamo le cose” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Gregoretti, Zingaretti: “Casellati doveva garantire equidistanza: non l’ha fatto”. E attacca: “Salvini chiacchiera,… - Barbara_Goi : RT @fattoquotidiano: Gregoretti, Zingaretti: “Casellati doveva garantire equidistanza: non l’ha fatto”. E attacca: “Salvini chiacchiera, no… - ninoBertolino : RT @fattoquotidiano: Gregoretti, Zingaretti: “Casellati doveva garantire equidistanza: non l’ha fatto”. E attacca: “Salvini chiacchiera, no… -