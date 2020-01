GF Vip, la commovente dichiarazione di Miriana Trevisan a Pago (Di sabato 18 gennaio 2020) Miriana Trevisan entra nella Casa più spiata d’Italia per un toccante discorso all’ex marito Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre. L’ex volto di Non è la Rai racconta delicati e dolorosi dettagli della vita del cantante per spronarlo a non farsi carico dei problemi degli altri, ma di pensare a come lui vorrebbe che le cose andassero. Specialmente per quanto riguarda la travagliata storia con Serena Enardu, su cui Miriana dà all’ex un prezioso consiglio. Miriana Trevisan: “Pacifico ha una voragine di sofferenza dentro” Il conduttore del Grande Fratello Vip fa scattare il “freeze”, bloccando tutti i concorrenti riuniti nel salone della Casa. Miriana Trevisan fa il suo ingresso e ringrazia Alfonso Signorini per averla fatta entrare nella Casa, “perché ci sono delle cose che ti volevo dire ma non ti ho mai detto“, dichiara a Pago. La showgirl si rivolge ai concorrenti: “Voi non ... Leggi la notizia su thesocialpost

infoitcultura : Grande Fratello Vip 4: la commovente dedica di Salvo Veneziano a Pietro Taricone e a sua madre. -