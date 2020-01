Galaxy Watch 2: quando esce e anticipazioni modello (Di sabato 18 gennaio 2020) Galaxy Watch 2: quando esce e anticipazioni modello Ne abbiamo parlato in un articolo precedente: gli smartWatch sono sempre di più richiesti dai consumatori. Questi accessori tecnologici possiamo considerarli un’autentica integrazione degli smartphone, comodi soprattutto per chi fa sport o lavora in perenne movimento in quanto facilitano le risposte a chiamate e messaggi, la gestione di calendario e promemoria oppure a tenere sott’occhio battiti cardiaci, passi e non solo. Tra i tanti produttori di smartWatch troviamo anche ovviamente Samsung, che si prepara a lanciare sul mercato un nuovo modello nel prossimo futuro: stiamo parlando del Galaxy Watch 2, che di seguito andiamo a scoprire meglio. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Ecco come potrebbe essere il nuovo Galaxy Watch 2 Il produttore sudcoreano probabilmente ha già cominciato il suo ... Leggi la notizia su termometropolitico

