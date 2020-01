Elisabetta Gregoraci replica ad Amadeus. E spunta un retroscena su Briatore (Di sabato 18 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci risponde ad Amadeus dopo le polemiche su L’Altro Festival e Denny Mendez la attacca su Instagram, svelando un retroscena su Flavio Briatore. Sono giorni difficili questi per la showgirl calabrese che, esclusa dal nuovo DopoFestival di Sanremo, si è sfogata sui social, affermando che la scelta di eliminarla dal cast sarebbe stata presa da Nicola Savino per motivi politici. Nelle ultime ore Amadeus aveva cercato di spegnere la polemica, ma Elisabetta ha confessato di essere ancora molto furiosa per ciò che è accaduto. “Mi lascia basita – ha spiegato in un’intervista a LaPresse – il fatto che Amadeus fosse totalmente all’oscuro della mia trattativa con la Rai quale co-conduttrice de L’Altro Festival, notizia che peraltro circolava anche sui media da diversi giorni. Inoltre, vorrei far presente allo stesso Amadeus che i no vanno accettati, ... Leggi la notizia su dilei

trash_italiano : Leggete qui, vi prego ?? Denny Mendez attacca Elisabetta Gregoraci su Instagram - sancono65 : RT @Carmen90616633: Elisabetta Gregoraci esclusa da Sanremo perché il suo ex marito è di destra.. il signor Nicola Savino con cui avrei do… - pino_maio : RT @Carmen90616633: Elisabetta Gregoraci esclusa da Sanremo perché il suo ex marito è di destra.. il signor Nicola Savino con cui avrei do… -