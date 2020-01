Destiny 2 - Reloaded (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono passati oltre due anni dal lancio di Destiny 2 da parte di Activision e Bungie, coppia "scoppiata" proprio durante il ciclo vitale del loro secondogenito, con tutta probabilità per una gestione della proprietà intellettuale contrastata. Il gioco è stato un rollercoaster di esperienze ed emozioni, e, nel bene e nel male, un titolo che ha mutato forma e atmosfera molte volte attraverso tre lunghi anni per giungere ad oggi, con Ombre dal profondo, l'ennesima espansione, a farci vestire ancora i panni dei Guardiani. L'aggiornamento costante ha reso difficile scrivere questo Reloaded, più di altri titoli, con cui tentiamo di raccontare l'evoluzione del gioco e di come questa sia stata affrontata dalla community.A settembre di due anni fa è iniziata la nuova avventura per i Guardiani di tutto il mondo, il lancio di Destiny 2 ha riportato i giocatori nuovamente nello spazio e costretto a ... Leggi la notizia su eurogamer

