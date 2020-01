Denny Mendez, bomba su Elisabetta Gregoraci fuori da Sanremo: «Quando tolsero me a causa tua…» (Di sabato 18 gennaio 2020) La bomba sganciata da Denny Mendez dopo lo sfogo di Elisabetta Gregoraci fuori da Sanremo arriva inaspettata e detonante. Che le affermazioni di Elisabetta sull’esclusione da L’Altro Festival fossero destinate a far parlare era abbastanza ovvio, ma che tali dichiarazioni scoperchiassero retroscena imbarazzanti per la stessa showgirl non era affatto contemplato. Ed evidentemente non lo immaginava nemmeno la conduttrice di Soverato, oggetto della confessione esclusiva dell’ex Miss Italia 1996. È Instagram ad accogliere le parole della Mendez che, con una nota di ironia, racconta quanto successo qualche anno fa. Denny Mendez inaspettata sulla Gregoraci: “Ai tempi lei era stata imposta da Briatore” “Ho letto le notizie dall’Italia. – esordisce Denny in vena di rivelazioni scottanti – Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Festival (oggi L’Altro Festival, ndr). ... Leggi la notizia su urbanpost

