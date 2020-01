CUNEO FISCALE | FINO A 100 EURO IN PIÙ IN BUSTA Conte E' solo il primo passo

Taglio del CUNEO FISCALE - 100 euro in più in busta paga per i redditi fino a 28mila euro : I redditi fino a 28mila euro percepiranno un bonus da 100 al mese, ma all'aumentare del reddito, il credito di imposta si trasformerà in detrazione e andrà a calare: si parla quindi di 97 euro al mese per i redditi da 29mila euro e 94 per quelli da 30mila, seguendo a ribasso. Queste le cifre emerse dal Taglio del cuneo fiscale approvato dal governo giallorosso che riguarderà circa 16 milioni di lavoratori, 4,3 milioni in più oltre gli 11,7 ...

Intesa tra Governo e sindacati sul taglio del CUNEO fiscale. Ipotesi 1.200 euro l’anno in più per 4 - 3 milioni di lavoratori : Un beneficio di 1.200 euro l’anno per 4,3 milioni di lavoratori dipendenti. E’ questo in sostanza l’accordo trovato oggi al termine dell’incontro fra Governo e sindacati che apre ufficialmente la stagione del taglio delle tasse in busta paga. Si comincia con la riduzione del cuneo fiscale. A partire dal 1° luglio tutti i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 28 mila euro l’anno avranno uno stipendio più ...

