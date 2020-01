Carpi, straniero ubriaco pesta a sangue e rapina negoziante (Di sabato 18 gennaio 2020) Federico Garau "Credevo di morire", ha raccontato la vittima ancora sotto choc per la brutale aggressione: il 22enne ucraino si trova ora dietro le sbarre del carcere in attesa di giudizio È entrato in un negozio di Carpi con l'intenzione di portarsi via tutto l'incasso della giornata poi, quando il titolare si è rifiutato di piegarsi alla sua richiesta, lo ha pestato a sangue mandandolo a terra e riducendolo quasi in fin di vita. Protagonista in negativo della brutale aggressione è un uomo di nazionalità ucraina di 22 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente da tempo in città, che ha tentato invano di fuggire dal posto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e si trova ora dietro le sbarre del carcere. Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono svolti durante la notte dello scorso giovedì 16 gennaio poco dopo l'una, tra le pareti del ... Leggi la notizia su ilgiornale

