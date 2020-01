ATP Auckland 2020: Ugo Humbert fa suo il primo titolo in carriera, battuto Benoit Paire in una bella finale francese (Di sabato 18 gennaio 2020) Va a Ugo Humbert il derby francese valevole per la finale del torneo ATP 250 di Auckland. Il nativo di Metz batte il connazionale Benoit Paire con il punteggio di 7-6(2) 3-6 7-6(5) e conquista per la prima volta un titolo sul circuito maggiore, a 22 anni ancora da compiere. Per lui il balzo nel ranking è di 14 posizioni, al numero 43, che è anche la sua nuova miglior classifica (che migliora il 46° posto dello scorso luglio). Paire, invece, scala tre posti e sale al numero 21. I due sono ora attesi dagli Australian Open, in cui sono entrambi chiamati a difendere il primo turno e, dunque, possono ambire a guadagnare punti. Il primo set vede i due giocatori strapparsi due volte a testa il servizio nei primi otto giochi, con Humbert che guadagna due volte il break di vantaggio ed entrambe le volte finisce per essere ripreso dal suo avversario. Sul 6-5 il nativo di Metz ha tre set point, ma ... Leggi la notizia su oasport

