Trapianti: in Piemonte 435 interventi nel 2019, in crescita anche il numero dei donatori (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con 435 Trapianti, il Piemonte anche nel 2019 si conferma tra le prime regioni in Italia per numero di interventi. I dati sono stati resi noti oggi dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi che ha osservato: ”Il Piemonte continua ad essere il riferimento nazionale per le attività di donazione e trapianto di organi: un dato ormai consolidato che ci stimola ad aumentare il nostro impegno su questo fronte’‘. In particolare, lo scorso anno, 232 sono stati i Trapianti di rene, 148 di fegato, 25 di cuore, 23 di polmone e 6 di pancreas. 59 Trapianti, e solo di rene, sono stati effettuati nell’ospedale di Novara, gli altri nella Città della Salute di Torino (367 alle Molinette e 6 all’ospedale pediatrico) che si conferma tra gli ospedali al vertice di questa attività in Italia. A questo proposito, da segnalare i Trapianti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

