Traffico Roma del 17-01-2020 ore 16:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA GIAN FRANCESCO MALPIERO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI STRAUSS. UN ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA OSTIENSE. CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA NINO MARTOGLIO PER LAVORI DI PULIZIA TRA VIA ALFREDO PANZINI E VIA DELLA BUFALOTTA. AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA 07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS 52D E 360. QUESTA SERA ALL’EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DI Traffico SULLA CRISTOFORO NELLA ZONA DEL PALAZZO DELLO SPORT. ALLE ORE 20 E’ IN PROGRAMMA LO SPETTACOLO DISNEY ON ICE: FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PRIMA E DOPO ... Leggi la notizia su romadailynews

ilfoglio_it : Con la nuova ordinanza della Raggi si può entrare a Roma con un suv da due tonnellate ma non con un'utilitaria dies… - ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-01-2020 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -