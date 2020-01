Tassotti: «Gattuso era l’unico a tenere testa a Ibra quando sbraitava» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Giornale intervista Mauro Tassotti, vice allenatore di Ševčenko sulla panchina della Nazionale ucraina. Ma soprattutto ex difensore storico del Milan di Arrigo Sacchi, a cui il suo nome continua ad essere abbinato. Tassotti spiega perché. «Perché tutti insieme, la società con Berlusconi in testa, e la squadra, siamo stati protagonisti di un’autentica rivoluzione culturale oltre che calcistica. Prima di Arrigo, le nostre squadre, le più attrezzate anche, andavano all’estero e consideravano un’impresa ottenere il pareggio, o addirittura perdere di poco, limitare i danni era l’espressione in uso. Quel Milan ha capovolto la realtà sostenendo che anche fuori casa, giocando meglio, si potesse vincere». Tassotti parla degli allenatori con cui ha lavorato quando era un giocatore del Milan. Definisce Liedholm un monumento. «Poi arrivò Liedholm, un monumento di allenatore, sul conto del quale ... Leggi la notizia su ilnapolista

