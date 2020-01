Sugar tax, Marcato: “L’addio di Coca Cola è un segnale di allarme rosso” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “C’è un’evidente emergenza ‘economia’ in Italia. La notizia che Coca Cola decida di emigrare in Albania a causa della Sugar tax e’ il segnale di allarme rosso che ci deve far correre ai ripari per il futuro del Paese. Come assessore e cittadino di una delle regioni locomotive della nostra produttivita’ sono realmente preoccupato”. Cosi’ l’assessore allo Sviluppo Economico del Veneto Roberto Marcato commenta la notizia riguardante il futuro della multinazionale americana in Italia. “Di fronte ad una crescita certificata Istat dello 0,2% e quella europea vicino allo zero – prosegue Marcato – un paese normale adotterebbe sistemi per favorire lo sviluppo economico, gli investimenti e l’attrattivita’ per aziende e imprese che vogliano investire. Perfino un ragazzino alle prime armi di ragioneria ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

sole24ore : Sugar tax, Coca Cola emigra: dalla Sicilia in Albania - RcCamera : MI HAI MESSO LA SUGAR TAX? E IO ME NE VADO IN ALBANIA. LA COCA-COLA TAGLIA LA PRODUZIONE - Saso90kr : RT @PGreco_: Grandi! -