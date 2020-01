Stupro di Viterbo, vittima ricorre in appello: “La sua vita è rovinata, risarcimento troppo basso” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo l'avvocato della donna stuprata e filmata da Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci nel pub di Viterbo lo scorso 11 aprile, il risarcimento ricevuto dalla vittima non sarebbe adeguato al danno subito. E per questo hanno deciso di ricorrere in appello contro la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Leggi la notizia su fanpage

Viterbo - la fanno ubriacare e la violentano : indagati per Stupro di gruppo due uomini : Due uomini , un 42enne e un 54enne entrambi di Viterbo , dovranno rispondere della gravissima accusa di stupro di gruppo nei confronti di una donna. Il fatto è avvenuto in un appartamento alla periferia della città di Viterbo .Continua a leggere

Stupro Viterbo - condannati i due ex militanti di CasaPound : Tre anni per Francesco Chiricozzi e 2 anni e 10 mesi a Riccardo Licci. «Troppo poco», dice il legale della vittima

Due ex militanti di CasaPound sono stati condannati per lo Stupro di gruppo a Viterbo dello scorso aprile : Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, due ex militanti del partito neofascista CasaPound, sono stati condannati a Viterbo rispettivamente a tre anni e due anni e dieci mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e lesioni contro una donna di 36

domusperusia : Stupro Viterbo, il leader di CasaPound che canta: 'Donna cesso! Prendi più c**zi!' - NICOVENDOME55 : Viterbo News 24 - Stupro al pub, Licci e Chiricozzi non hanno ancora risarcito la vittima - Cristin55502504 : Moltissimi abitanti di queste zone concordano con i due ragazzi. La giovane donna è definita una 'puttana'. Stupr… -