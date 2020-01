‘Striscia la Notizia ha fatto un finto scoop..’: l’accusa del web dopo il servizio sulle VLT [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Striscia la Notizia si occupa del noleggiatore di tessere sanitarie per giocare alle VLT Nelle ultime ore il popolo del web si è scatenato per via del servizio andato in onda giovedì sera a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci si è occupato del noleggiatore di tessere sanitarie per giocare alle VLT. dopo la puntata di ieri sera, nei social e su internet sono giunti centinaia di commenti da parte degli addetti ai lavori e non solo. Qualcuno di essi ha scritto che nessuno ha fatto notare come la norma sia assurda in sé. Infatti se nelle sale Vlt possono accedere solo coloro che hanno compiuto 18 anni in su, che senso avrebbe la tessera sanitaria? In tanti hanno additato quello del programma di Canale 5 come un finto scoop, visto che già prima di essere introdotta la tessera sanitaria per giocare alle Vlt, per avere la possibilità di entrare in una di queste sale era ... Leggi la notizia su kontrokultura

