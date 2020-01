"Sono dislessica e laureata. A chi mi chiamava 'asino', dico: io ho creduto in me" (Di venerdì 17 gennaio 2020) È dislessica e si è laureata, nonostante chi non credeva in lei: una giovane di nome Letizia ha scritto una lettera al giornale Fanpage.it per mandare un messaggio di speranza a chiunque si trovi a fare i conti con questo tipo di disturbo. “Sono Letizia, mi Sono laureata in Educazione Professionale e Sono dislessica. Questo grande traguardo lo dedico a me, ma sopratutto a tutti gli studenti dislessici che pensano di non poter raggiungere i loro sogni. La scuola è dura per noi. Non leggiamo velocemente, confondiamo le lettere, inventiamo parole, non sappiamo fare calcoli mentali, non scriviamo correttamente, ma siamo dei veri guerrieri, pronti a vincere questa battaglia”.La giovane ha deciso di prendersi una bella rivincita su chi non ha mai creduto in lei, a partire dai tempi della scuola: “Dedico tutto questo ai professori incompetenti che mi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

