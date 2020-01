Sinisa Mihajlovic, la malattia: “13 chemio in 5 giorni” – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic a Verissimo racconta per la prima volta la malattia e la sua battaglia: “13 chemio in 5 giorni”. Ha raccontato la sua malattia in televisione Sinisa Mihajlovic, ospite di ‘Verissimo’, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Come noto, l’allenatore del Bologna è in cura per una leucemia … L'articolo Sinisa Mihajlovic, la malattia: “13 chemio in 5 giorni” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fanpage : L'annuncio più bello! Sinisa Mihajlovic sta vincendo la sua personalissima battaglia contro la Leucemia - Corriere : Mihajlovic: «13 chemio in 5 giorni, ma sto vincendo la mia battaglia» - zazoomnews : Sinisa Mihajlovic si confessa a “Verissimo” – VIDEO - #Sinisa #Mihajlovic #confessa -