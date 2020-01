Riforma pensioni, l’editoriale di Proietti: NO a Quota 102 con ricalcolo contributivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nelle prime settimane del nuovo anni tutti avanzano proposte su come superare Quota 100 che finisce nel dicembre del 2021. Tutta questa solerzia e’ però molto sospetta. Con il dichiarato scopo di superare lo scalone che si creerebbe da gennaio 2022 si avanzano, infatti, proposte singolari è fortemente penalizzanti . La più ricorrente di queste proposte é Quota 102 con penalizzazioni e ricalcolo contributivo. Misura che se fosse realizzata equivarrebbe a: si va in pensione a 64 con 38 anni di contributi e con una pensione ridotta tra il 20- 30 %. Questa proposta è assurda perché oltre a peggiorare Quota 100 e’ un bagno di sangue dal punto di vista economico per gli eventuali pensionati . Quota cento ha certamente dato una risposta a tanti lavoratori, ma resta pur sempre una risposta parziale . Riforma pensioni: Quota 100 ambo secco, non basta serve uscita dai 62 anni Quota ... Leggi la notizia su pensionipertutti

