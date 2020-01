Parma | D’Aversa | «Pellegrini è un grandissimo giocatore» – VIDEO

Parma - D’Aversa : «La differenza l’ha fatta l’episodio» : Parma, D’Aversa commenta la sconfitta dei suoi contro la Roma: «La differenza l’ha fatta l’episodio, abbiamo creato in maniera uguale» Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: «La differenza l’ha fatta Pellegrini che ha fatto un bel gol e noi che abbiamo tirato fuori. C’era la ...

FORMAZIONI Parma Roma : Kalinic guida l’attacco giallorosso. D’Aversa fa turnover : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Parma Roma Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Roma, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Parma (4-3-3) – Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa. Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez; Florenzi, ...

Parma : Kucka aumenta la pericolosità di D’Aversa : Kucka è stato tra i giocatori più pericolosi in Parma-Lecce. Ha aggredito bene il centro dell’area, entrando nell’azione del secondo gol In Parma-Lecce, Kucka è stato tra i giocatori più pericolosi dei ducali. Ha mostrato i suoi pregi: tra tutti, le qualità negli inserimenti. In una squadra verticale come il Parma, l’ex Milan si esalta, perché si attacca soprattutto sul lungo con break improvvisi. Basti pensare che è stato il ...

Parma - D’Aversa : «Cercavamo il riscatto. Su Caprari…» : Il tecnico del Parma D’Aversa ha commentato la vittoria conquistata in casa contro il Lecce grazie alle reti di Iacoponi e Cornelius Roberto D’Aversa ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Lecce: «Siamo entrati in campo per cercare un riscatto personale dopo la pesante sconfitta di Bergamo. Abbiamo dimostrato di saper accettare le sconfitte». «Caprari? Il direttore sportivo deve essere bravo a esaudire le richieste ...

Parma - buone notizie per D’Aversa : Gervinho torna in gruppo : buone notizie per Roberto D’Aversa in vista della gara con il Lecce: Gervinho è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio Roberto D’Aversa sta ritrovando i pezzi forti della sua rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Dopo il recupero di Inglese, arriva un altro importante rientro. Come riportato dal sito ufficiale della società, Gervinho si è allenato con il gruppo nella seduta odierna. ...

Parma - D’Aversa : «Sono incazzato nero - siamo stati fortunati nel punteggio» : Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata dal Parma contro l’Atalanta Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta dei crociati contro l’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «Oggi sicuramente l’Atalanta è stata nettamente superiore, sapevamo delle difficoltà, della forza di questa squadra. La partita di oggi ci deve far ...

Convocati Parma : l’elenco scelto da D’Aversa. Torna Inglese : Il Parma domani affronterà l’Atalanta: ecco i Convocati del tecnico D’Aversa con la novità del rientro di Roberto Inglese Il Parma domani tornerà in campo per affrontare la sfida contro l’Atalanta. Roberto D’Aversa può sorridere: il reparto avanzato Torna a sorridere, con il rientro di Roberto Inglese e la presenza di Cornelius. Out invece Gervinho. L’elenco completo dei Convocati Portieri: Alastra, Colombi, ...

Parma - buone notizie per D’Aversa : Inglese parzialmente in gruppo : Il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio e sono arrivate buone notizie per Roberto D’Aversa: Inglese parzialmente in gruppo Il Parma è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Collecchio e Roberto D’Aversa ha avuto subito buone notizie. Roberto Inglese ha svolto la seduta parzialmente con il gruppo. Questo il report dei gialloblù. «Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini ...

Parma - Kulusevski d’oro : all’inizio ci credevano solo D’Aversa e Faggiano : Dejan Kulusevski la grande sorpresa di casa Parma in questo avvio di stagione. Il giocatore è vicino alla Juventus, ma a giugno (-Dal nostro inviato) L’Atalanta lo ha ceduto in prestito secco, a crederci il Parma di Faggiano e D’Aversa. Dejan Kulusevski, talento classe 2000, si è preso immediatamente la scena, diventando titolare inamovibile negli schemi del tecnico ducale, giocando anche da falso nueve all’occorrenza. ...

Underdog Parma - un inizio da sogno! Il grande segreto è D’Aversa : Il Parma di D’Aversa è una delle grandi rivelazioni della stagione. Il campionato dei crociati però sta passando quasi inosservato (-Dal nostro inviato) Li chiamano Underdog e forse in questo caso si sbagliano. Roberto D’Aversa non ha grande stampa, non è tra gli allenatori più in voga del momento ma da tre anni e mezzo guida il Parma. Il tecnico ha portato la squadra dalla C alla A, prendendo in mano la formazione ducale a metà ...

Parma - D’Aversa ribadisce : «La rosa deve essere completata» : Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Brescia grazie al gol di Grassi Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Brescia grazie alla rete di Grassi. MATCH – «Non era semplice recuperare questa partita una volta sotto. Si è fatto bene il primo tempo, nel secondo siamo calati ma nonostante qualcuno abbia raschiato ...

Parma - D’Aversa : «Kulusevski? Sprecato tante parole su di lui» : L’opinione di D’Aversa sull’operato di Dejan Kulusevski e sulle prestazioni offerte dal Parma nel corso di questa stagione Roberto D’Aversa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul talento crociato e sulla sua rosa. Ecco le parole dell’allenatore. «Abbiamo Sprecato tante parole su Dejan. Dobbiamo essere bravi a ragionare sul fatto che comunque è un 2000 e non bisogna ...

Parma : la tenuta difensiva della squadra di D’Aversa : Il Parma di D’Aversa ha un baricentro molto basso. Non è facile trovare spazi contro una squadra che si difende così bassa Settimo in campionato, il Parma è una delle sorprese della stagione. La vittoria del San Paolo esprime bene le caratteristiche della squadra di D’Aversa: blocco difensivo basso e ripartenze letali. La slide sopra mostra una situazione tipica. Il Parma si difende molto passivo dietro, con file strettissime. ...

Napoli-Parma - D’Aversa euforico : Gattuso parla di problema mentale : “Nei primi quindici minuti abbiamo creato tre occasioni da gol, poi abbiamo ridato entusiasmo al Napoli e ci siamo messi sotto schiaffo. Siamo stati bravi con le energie finali, non so dove trovate, a portare a casa i tre punti facendo una partita importante. Non era semplice, ma ci sono state sia cose positive che negative”. Così Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria ...