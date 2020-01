Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nuova giornata di gare a Losanna (Svizzera) per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. Fari puntati sullo slittino in casa Italia, dove le due azzurre Nadia Falkensteiner, Katharina Putzer cercheranno di farsi valere e di regalare qualcosa di speciale al Bel Paese. Le rivali sono altamente qualificate e non sarà semplice per le nostre portacolori aspirare alle medaglie. Discorso diverso per le prove di combinata nordica e di salto con gli sci maschile e femminile, funzionali alla preparazione per le sfide dei prossimi giorni. Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (venerdì 17 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. 8.30 SLITTINO: ... Leggi la notizia su oasport

GenovaOn : Olimpiadi invernali 2026: nominati i due rappresentanti di Cortina - SensoDiNausea : @BacciGloria @lucabattanta Adesso ci saranno i cantieri per le olimpiadi invernali ?? - antoposeidon68 : RT @TgrRaiFVG: C'è ancora speranza che il #FVG possa ospitare una gara delle olimpiadi invernali che si disputeranno in Italia nel 2026. Lo… -