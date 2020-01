Juve, parla Rabiot: «Inter e Lazio ci spingono a far bene. Su Kulusevski…» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto che vede coinvolte Juve, Lazio e Inter. Le parole del francese Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto che vede coinvolte Inter, Juve e Lazio. Le parole del francese. SCUDETTO – «Penso che sia l’Inter che la Lazio possano vincere. È un bene. Più squadre forti ci sono più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, ad essere costanti, regolari. Per noi e il campionato italiano è una bella cosa. Avere belle squadre come Inter, Lazio e due squadre che giocano bene come Atalanta e Roma è un bene». KULUSEVSKI – «Per la Juve è un bene aver preso un ragazzo giovane come lui con un gran potenziale, adesso però sarà un avversario e dovremo vederlo diversamente. Dovremo essere migliori di lui» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

tuttosport : #Rabiot, parla la madre: 'Ora gioca, è felice. Alla #Juve sta bene' - sportli26181512 : Favino: 'Cristiano freddo, Ibra focoso, De Rossi guerriero sensibile': In una lunga intervista in onda su Sky Sport… - labaudins : @Pozz1999 secondo lei una persona che parla come uno scaricatore di porto ha lo stile Juve? Una persona che dice 'm… -