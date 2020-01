Inter-Fiorentina orario e tv: data, programma e streaming Coppa Italia 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ci sarà anche un affascinante Inter-Fiorentina nel quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020 di calcio maschile, manifestazione entrata definitivamente nel vivo a gennaio con l’ingresso nel tabellone delle prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A. Tra le prime otto teste di serie ci sono anche i nerazzurri, reduci dalla facile affermazione casalinga ai danni di un Cagliari in difficoltà, mentre i Viola hanno sovvertito il pronostico della vigilia sconfiggendo a sorpresa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il match tra Inter e Fiorentina, valevole come ultimo quarto di finale della Coppa Italia, si disputerà sul terreno di gioco di “San Siro” mercoledì 29 gennaio alle ore 20.45 con diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in ... Leggi la notizia su oasport

Inter : ?? | #COPPAITALIA Stabiliti orari e avversaria dei quarti di finale di Coppa Italia ?? Ti aspettiamo ?? - Sport_Mediaset : #Inter, il #Flamengo ha scelto Pedro: #Gabigol verso la #Premier. L'attaccante della #Fiorentina in #Brasile appena… - BotSerieA : RT @editor_black: #Fiorentina,#pedro vicinissimo al #Flamengo.#Inter ci siamo per #Giroud.#Vecino verso il #Tottenham.#Antalyaspor preso #P… -