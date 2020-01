Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sfogo social del suocero che si scaglia contro chi ha sfreggiato lo striscione. Il tema... L'articolo Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

elvi_or : RT @Rob_inho_: Io non sottovaluterei nemmeno il gesto di Insigne nel non passare la borraccia dell'acqua ad Elmas indicandogli di avere l'h… - Rob_inho_ : Io non sottovaluterei nemmeno il gesto di Insigne nel non passare la borraccia dell'acqua ad Elmas indicandogli di… - SalvMont : @ffraticello @TMaratona È un buon giocstore. Gioca nel ruolo di Insigne. Ha un carattere strano. -