Gregoretti, De Petris (LeU): “Casellati ha fatto scelta di parte, non ce lo aspettavamo. Forse tutto programmato” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Dopo aver affermato più volte ce lei non avrebbe partecipato ai voti, ha fatto una scelta di parte, non ce lo saremmo aspettato“. Così Loredana De Petris, di Liberi e Uguali, membro della Giunta per il regolamento del Senato, dopo che stamattina la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha votato insieme alle opposizioni per fissare la decisione sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti il 20 di gennaio. “Avevamo chiesto alla presidente di considerare le conseguenze dell’affermazione delle interpretazione della perentorietà, sapendo che il termine scadeva entro mezzanotte. Ma probabilmente era tutto programmato”. L'articolo Gregoretti, De Petris (LeU): “Casellati ha fatto scelta di parte, non ce lo aspettavamo. Forse tutto programmato” proviene da Il fatto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

