Grande Fratello Vip, Adriana Volpe attacca la Rai: “Discriminava le donne incinta” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe attacca la Rai Mentre esplode la polemica sulle dichiarazioni rilasciate da Amadeus sulla moglie di Valentino Rossi, che lo affiancherà nella conduzione del festa, arrivano nuovi attacchi sul “sessismo” della Rai. Questa volta da un outsider e ex inquilina di Piazza Mazzina, Adriana Volpe, la quale al Grande Fratello Vip ha lanciato una piccola bomba. La ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia, infatti, si sarebbe battuta per cambiare, nei contratti, la clausola sulla maternità. Sollecitata dal conduttore Alfonso Signorini, ha risposto: “Mia figlia è nata nel 2011, solo nel 2012 le cose sono cambiate, fino ad allora in tutti i contratti che ho firmato c’era una postilla che diceva in caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto, nulla sarà dato e nulla sarà ... Leggi la notizia su tpi

