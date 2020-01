Gf Vip, scontro di fuoco tra Fernanda Lessa e la Elia: "Vai a c..." - (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Galici Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto affrontare la polemica che ha coinvolto Fernanda Lessa ma si è scatenata la polemica con Antonella Elia e sono volate parole grosse tra le due Momento chiarezza per Licia Nunez e Fernanda Lessa, dopo le parole della brasiliana dopo la nomination di mercoledì scorso. Riferendosi all'attrice, infatti, Fernanda Lessa l'ha apostrofata come "lesbica" con un tono di voce che non è piaciuto al pubblico a casa. Sui social è montata la polemica per queste parole per il modo con il quale la modella brasiliana, accusata di omofobia nei confronti di Licia Nunez. Alfonso Signorini ha mostrato le immagini alla Casa, compreso un confessionale di Fernanda Lessa nel quale ha definito la sua coinquilina "serpente." Licia Nunez ha accusato il colpo ma ha preferito non fomentare la polemica, anche quando ... Leggi la notizia su ilgiornale

Globe1078 : Grande Fratello Vip 2020, la diretta della quarta puntata: scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020, lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: che frecciatine! | video Mediaset - infoitcultura : GF Vip, Elisa De Panicis e Andrea Denver: scontro durante la pubblicità -