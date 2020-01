Flavio Insinna fa imbarazzare Milly Carlucci: “Si vede il prezzo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cantante mascherato: Flavio Insinna eletto da Milly Carlucci ‘re’ della giuria, ma… E’ stato ufficialmente proclamato ‘re’ della giuria Flavio Insinna all’inizio della seconda puntata de Il cantante mascherato, andata in onda venerdì 17 gennaio 2020 a partire dalle 21.30 circa su Rai1, ovviamente con la conduzione di Milly Carlucci, la quale ha spiegato: “Eleggiamo Flavio Insinna re dei giurati perchè la volta scorsa è stato l’unico ad indovinare che nella maschera dell’Unicorno si nascondeva Orietta Berti”. La conduttrice de Il cantante mascherato ha quindi consegnato una corona al padrone di casa de L’Eredità, il quale l’ha subito indossata. Ma subito dopo si è consumata una gaffe… Milly Carlucci imbarazzata da Flavio Insinna a Il cantante mascherato: “C’è ancora il prezzo!” Dopo ... Leggi la notizia su lanostratv

1a735c614cdb492 : Ilenia nonvsaniente ogni tanto butta un nome e non sa quellochediceperchè èimpreparata ma Ora questa Rossella cel… - Shoken70588183 : Ditemi che non ho sentito da Flavio Insinna 'Slash il cantante'. Ditemi che non l'ha detto. Ditemi che ho sentito m… - alfrediamandis : Io ho paura di un Sanremo 2021 di Flavio Insinna -