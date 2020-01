Fca, discussioni in corso con Hon Hai per l’elettrico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Auto, Fca conferma le discussioni in corso con Hon Hai Precision. Si lavora alla costituzione di una joint venture paritetica per la produzione di veicoli elettrici. Fca rilancia la corsa all’elettrico e conferma le discussioni in corso con Hon Hai Precision. Le parti sono al lavoro per la costituzione di una joint venture per la produzione di veicoli elettrici di nuova generazione. Fca e Hon Hai insieme per un futuro elettrico. Cosa prevede il possibile accordo Fca ha confermato le discussioni in corso con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La collaborazione sarebbe inizialmente mirata al mercato cinese, dove sarebbero messi in commercio i veicoli di ultima generazioni nati dalla collaborazione paritetica tra le parti. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/FCA-Fiat-Chrysler-group Fca, discussioni in corso con Hon Hai Precision per l’elettrico: ... Leggi la notizia su newsmondo

TamburiTIP : RT @TrendOnline: #Fca conferma discussioni con Foxconn. Equita: un deal positivo - infoiteconomia : Fca conferma discussioni con Foxconn - giannettimarco : RT @reuters_italia: Fca, discussioni in corso con Foxconn per joint-venture paritetica in Cina -