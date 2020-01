Fabrizio De André e PFM: Il concerto ritrovato | trailer e prevendite (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono ufficialmente aperte le prevendite per il film-evento Fabrizio De André e PFM: Il concerto ritrovato, in arrivo nelle sale cinematografiche il 17, 18 e 19 febbraio. Diffuso online anche il primo trailer. Da oggi è possibile acquistare i biglietti per il film evento sullo storico concerto che ha visto assieme sul palco Fabrizio De … L'articolo Fabrizio De André e PFM: Il concerto ritrovato trailer e prevendite proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

